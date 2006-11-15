Прем’єр Польщі: Тимошенко своєю діяльністю підтримує надію

Прем’єр-міністр Республіки Польща Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає, що лідер парламентської опозиції Юлія ТИМОШЕНКО своєю діяльністю підтримує надію на вступ України до ЄС і НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО, яка замість запланованих 30 хвилин тривала понад годину. (Я.КАЧИНСЬКИЙ перебуває в Україні з офіційним візитом – УНІАН).

Зокрема, Я.КАЧИНСЬКИЙ побажав Україні послідовного демократичного розвитку. "В Європі бути демократичним – це бути членом Європейського Союзу і НАТО", - сказав прем’єр-міністр Польщі. – Я думаю, що колись це станеться. Я хотів би, щоб всі українці зберегли цю надію, ця надія буде небезпідставною і вона збудеться".

"Пані прем`єр-міністр своєю діяльністю і поведінкою цю надію підтримує, але я глибоко переконаний, що за недовгий час це буде позиція всіх значимих українських політиків", - додав Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Упродовж зустрічі прем’єр-міністр Польщі називав Ю.ТИМОШЕНКО "пані прем’єр-міністр".

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО після зустрічі зазначила: "Ми відчули, що так як Польща і головні керівники Польщі стояли біля нас у найважчі часи, сьогодні вони також з Україною і допомагають Україні рухатися в своєму стратегічному напрямку до Європейського Союзу". Вона також висловила упевненість, що відносини між обома країнами і надалі розвиватимуться якнайкраще.