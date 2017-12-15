Сім'ї пасажирів загадково зниклого літака рейсу MH370 подадуть в суд на Boeing

Родичі пасажирів зниклого в 2014 році літака компанії Malaysia Airlines мають намір наступного тижня подати в США колективний позов на американську компанію Boeing, яка є виробником літака. Про це повідомляє видання China Daily.

Читайте такожУ підсумковому звіті зникнення літака Malaysian Airlines названо незбагненнимЗа інформацією газети, позивачами виступають понад 60 членів сімей 28 зниклих громадян Китаю. В ході судового розгляду належить з'ясувати, чи були у зниклого літака які-небудь проблеми, пов'язані з конструкцією, виробництвом або якістю збірки. Позивачі мають намір вимагати від Boeing грошову компенсацію. Проте розмір запитаних виплат поки не розкривається.

Як повідомляв УНІАН, Boeing 777-200 пропав в ніч на 8 березня 2014 року, він виконував рейс MH370 за маршрутом Куала-Лумпур-Пекін. На борту перебували 227 осіб. В ході пошукової операції був досліджений район площею понад 120 тис. кв. км у південній частині Індійського океану. У жовтні Австралійське бюро безпеки на транспорті заявило, що пошуки зниклого літака виявилися безуспішними. У підсумковому звіті Бюро, яке 3,5 роки розслідувало зникнення літака йдеться, що справжню причину зникнення можна встановити тільки після виявлення літака. Однак його пошуки припинені. Те, що великий комерційний літак зник і досі не знайдений, автори доповіді назвали «майже незбагненним» і «неприйнятним» в епоху сучасної авіації.