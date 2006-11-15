”Божолє” буде м`якшим і менш кислим, ніж рік тому

Традиційне свято "Божолє нуво" - молодого вина, виготовленого в невеликому виноробному регіоні на північ від Ліона, - відзначається в четвер у Франції.

За словами фахівців, нинішнього року "нове божоле" буде м`якшим і менш кислим, ніж рік тому, при цьому вино збереже виразний ягідний аромат, а в смаку переважатимуть фруктові нотки.

"Це вино відрізняється насиченістю, свіжістю і вельми оригінальною ароматичною і смаковою гаммою", - повідомив пресі Жіслен де Лонжевьяль, голова об`єднання винарів Божолє.

За його словами, нинішнього літа винарі мали чимало тривог, оскільки на зміну спекотному липневі прийшов незвично дощовий і прохолодний серпень.

"На наше щастя, вересень видався дуже сприятливим. Все вирішується в останні півтора місяці перед збиранням урожаю, і ті виноградарі, які виявили терпіння, врешті одержали добре вино", - зазначив Лонжевьяль.

На відміну від багатьох народних свят, що сягають корінням глибини століть, свято "Божолє нуво" відносно молоде: воно з`явився в середині ХХ століття і мало суто комерційну основу.

Річ у тому, що вино з винограду сорту "гаме", який традиційно вирощують в Божо, помітно поступається за якістю набагато благороднішим напоям з Бургундії і Бордо. За старих часів доходило до того, що деякі французькі монархи назвиали божолє "огидним питвом" і забороняли подавати його до свого столу.

Зазвичай, божолє не пристосоване до довгого зберігання, натомість визріває швидше, ніж бургундські вина чи бордо, і саме у молодому віці відрізняється багатим смаковим і ароматичним букетом.

З урахуванням всіх цих обставин винарі Божолє і вдалися до вигадки: вони вирішили проголосити третій четвер листопада святом вина нового врожаю. Рекламний хід виявився вдалим і дозволив істотно збільшити зростання продажів, а свято прижилося і відзначається тепер не тільки у Франції, а й за кордоном.

За традицією, старт святкуванню дають винарі з містечка Божо. З факелами з виноградної лози вони урочистою ходою вирушають на міську площу, де вже встановлені діжки з молодим вином. Рівно опівночі вибиваються затички, під хмільні струмені підставляються склянки й кухлі, і "нове божолє" починає щорічні мандри по Франції і всьому світі.

У четвер у всіх винних крамницях, кафе і барах Франції з раннього ранку активно йде дегустація молодого вина, а під час вечері чи не в кожному французькому будинку на столі є пляшка "божолє нуво".

РІА "Новости"