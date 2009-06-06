З борту зниклого А330 надійшло 24 повідомлення про несправності

Airbus A330, який зник 1 червня, надіслав 24 автоматичних повідомлення про несправності, зокрема про невідповідність швидкостей, виміряних різними датчиками, про поламку автопілота та системи автоматичного підгазування.

"Останнє повідомлення про місцезнаходження літака було передане о 2.10 за UTC (універсальним координованим часом). Водночас надійшло перше повідомлення про поламки. Останнє повідомлення з борту було передане о 2.14 UTC, і за ці чотири хвилини з борту були одержано 24 повідомлення про поламки", - сказав глава експертної групи французького Бюро розслідування авіакатастроф Ален Буйяр на прес-конференції.

За його словами, повідомлення свідчать "про невідповідність швидкостей, виміряних трьома системами на борту літака, а також про поламку автопілота, системи автоматичного підгазування й інших систем".

Зв`язок з літаком, який вилетів з Ріо-де-Жанейро до Парижа, був втрачений через чотири години після вильоту, коли лайнер був над Атлантикою. На борту перебували 228 людей.

РІА "Новости"