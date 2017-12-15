У Росії стартувала президентська кампанія, Путін повинен зібрати підписи за півтора місяці

Рада Федерації офіційно затвердила дату президентських виборів на 18 березня 2018 року. Тепер у кандидатів є півтора місяці, щоб зібрати підписи для свого висунення і реєстрації, повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше вибори проходили на початку березня, але в минулому році день голосування перенесли на два тижні пізніше, на 18 березня, день, коли був підписаний договір про входження Криму до складу Російської Федерації. Більшість світових держав не визнають цей договір, вважаючи Крим анексованою територією.

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Тепер бажаючі взяти участь у виборах президента повинні до початку січня зібрати ініціативну групу з висунення (якщо йдуть як самовисуванці) або зібрати з'їзд політичної партії, від якої підуть на вибори. Потім у них є час до 1 лютого, щоб зібрати необхідні для реєстрації підписи: 100 тисяч для кандидатів від партій і 300 тисяч для самовисуванців. Протягом десяти днів після цього ЦВК ухвалить рішення про реєстрацію кандидатів.

У майбутніх виборах візьме участь чинний президент Володимир Путін, якщо він здобуде перемогу, це буде його четвертий президентський термін. Напередодні Путін оголосив, що буде балотуватися не від партії "Єдина Росії", а в якості самовисуванця. Він сказав про це на щорічній великій прес-конференції.

Також про плани балотуватися оголосила телеведуча Ксенія Собчак, яка називає себе кандидатом "проти всіх". Її називали підтриманим Кремлем кандидатом, але сама вона категорично заперечує будь-яку координацію своїх дій з адміністрацією президента. Офіційно її буде висувати партія "Громадянська сила".

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний також оголосив про участь у виборах, але в ЦВК заявляють, що балотуватися він зможе не раніше 2028 року (через десять років після закінчення умовного терміну, який закінчується влітку 2018 року). Конституція не заважає йому брати участь у виборах, наполягає сам Навальний.

Висунеться на виборах і бізнес-омбудсмен Борис Тітов від своєї "Партії зростання". На думських виборах ця партія набрала трохи більше відсотка голосів. У виборах візьме участь і засновник "Яблука" Григорій Явлінський.

З лідерів парламентських партій однозначну відповідь на питання про участь у виборах дав тільки лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який піде на вибори. Лідер КПРФ обіцяв оголосити про висунення на майбутньому з'їзді.

Всього бажання брати участь у виборах висловили "мінімум 23 людини", - сказала голова ЦВК Елла Памфілова, виступаючи у Раді Федерації.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Кремль розпорядився перетворити переобрання Путіна на свято. Щоб підняти явку на виборах, на дільницях будуть організовані ярмарки та концерти.