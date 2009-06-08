У Молдові готуються до дострокових виборів

Центральна виборча комісія Молдови приступила до організації дострокових парламентських виборів.

Як передає Gazeta.ru, секретар ЦВК Юрій ЧОКАН повідомив сьогодні журналістам, що завтра буде створена комісія з прийому документів від учасників виборів, а також видано розпорядження місцевій владі приступити до складання списків виборців.

Комісія розпочне роботу після того, як Президент країни Володимир ВОРОНІН підпише указ про призначення дати дострокових виборів. Як сказав В.ВОРОНІН, він зробить це після того, як буде затверджена кандидатура прем`єра - 10 червня, для чого у фракції комуністів є достатня кількість голосів.

Як повідомлялося, молдавські депутати 3 червня не змогли з другої спроби обрати Президента країни, і тепер, згідно з Конституцією, парламент буде розпущено. На голосування були висунуті кандидатури чинного прем`єр-міністра Зінаїди ГРЕЧАНОЇ і посла Молдови в Росії Андрія НЕГУЦИ. За З.ГРЕЧАНУ проголосували 60 депутатів, за А.НЕГУЦУ не було віддано жодного голосу. З.ГРЕЧАНІЙ для обрання Президентом не вистачило одного голосу. 20 травня комуністам теж не вистачило одного голосу, щоб З.ГРЕЧАНА стала Президентом. В.ВОРОНІН заявив, що розпустить парламент після затвердження нового уряду, на пост глави якого він висунув З.ГРЕЧАНУ.