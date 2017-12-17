До Ради безпеки ООН внесли проект резолюції щодо статусу Єрусалима

На голосування Ради Безпеки ООН представлено проект резолюції, що висловлює "глибоке розчарування нещодавнім рішенням щодо статусу Єрусалима", не називаючи при цьому конкретних держав та посадовців. Про це повідомляє DW.

Однак документ, очевидно, є відповіддю на оголошення президентом США Дональдом Трампа рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди посольство Сполучених Штатів.

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Проект резолюції Радбезу ООН вніс Єгипет, повідомляє у суботу, 16 грудня, низка інформагенцій, до яких потрапив текст документа.

Згідно з ним, у резолюції буде міститися пункт про те, що будь-які рішення, які натякають на зміну статусу Єрусалима, не мають юридичної чинності та мають бути скасовані. Так само наголошується, що питання навколо статусу Єрусалима слід "вирішувати шляхом переговорів". Очікується, що Радбез ООН голосуватиме щодо цієї резолюції вже 18 грудня. Як відомо, США має в цьому органі право вето.

На початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалима єдиною столицею Ізраїлю та заявив про намір перенести до цього міста посольство США, що досі перебувало в Тель-Авіві. Рішення Вашингтона викликало хвилю обурення та осуду в арабському світі, а також спричинило сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками, внаслідок чого загинуло кілька людей.

ЄС заявив, що не змінюватиме своєї позиції щодо Єрусалима.