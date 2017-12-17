Сестра президента Гондурасу загинула в авіакатастрофі

У суботу, 16 грудня, в Гондурасі, в Сан-Матіас, зазнав аварії вертоліт, на борту якого знаходилася сестра президента країни Хуана Орландо Ернандеса – 51-річна Хільда Ернандес. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами джерела агента, на борту перебували ще п'ятеро людей. Всі вони загинули.

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Збройні сили країни повідомили, що уламки вертольота були знайдені. На місце катастрофи було відправлено два розвідувальні вертольоти і наземні військові сили.

Хільда Ернандес була близьким радником свого брата. До цього працювала в секретаріаті уряду країни.