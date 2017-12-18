Військові США захопили лідера ІДІЛ аль-Багдаді - ЗМІ

Американські військові захопили лідера терористичної організації Ісламська держава Абу Бакра аль-Багдаді, передає турецьке видання Yeni Safak з посиланням на обізнане джерело, як пише "Новое время".

Як повідомляється, наразі він знаходиться в опорному пункті армії США в Сирії.

Згідно з наявними даними, аль-Багдаді захопили в Іраку, після чого доставили на базу США в сирійському Рас-аль-Айні на північному сході країни, а потім в опорний пункт американських сил недалеко від міста Ель-Хасака.

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При цьому зазначається, що ватажок ІД під час спецоперації отримав поранення в ногу.

"Ватажка було захоплено разом з сімома командирами угруповання, один з яких - громадянин Іраку", - додало джерело.

У той же час офіційних підтверджень захоплення аль-Багдаді, про ліквідацію якого вже неодноразово повідомлялося раніше, поки немає.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Іраку оголосив про завершення війни проти Ісламської держави .