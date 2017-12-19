У російському аеропорту впав літак: загинуло чотири людини, серед них - 5-річна дитина
12:02, 19 грудня 2017Світ
57209 0оновлено
Стан інших постраждалих, доставлених в лікарню, поки не уточнюється.
Всього на борту було 13 пасажирів і двоє льотчиків / Фото : НАО24 / Антон Тайбарей
Літак Ан-2, на борту якого було 13 пасажирів, впав у вівторок у Нарьян-Марі (Росія) під час злету. Загинуло чотири людини, серед яких дитина, повідомляють "РИА Новости".
Читайте такожСім'ї пасажирів загадково зниклого літака рейсу MH370 подадуть в суд на Boeing
"Ми можемо підтвердити, що, за останніми даними, жертвами аварії стали три людини - дві жінки і одна п'ятирічна дитина", - повідомили в адміністрації округу.
Стан інших постраждалих, доставлених в лікарню, поки не уточнюється. Всього на борту було 13 пасажирів і двоє пілотів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Канаді зазнав аварії пасажирський літак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter