У російському аеропорту впав літак: загинуло чотири людини, серед них - 5-річна дитина

Літак Ан-2, на борту якого було 13 пасажирів, впав у вівторок у Нарьян-Марі (Росія) під час злету. Загинуло чотири людини, серед яких дитина, повідомляють "РИА Новости".

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"Ми можемо підтвердити, що, за останніми даними, жертвами аварії стали три людини - дві жінки і одна п'ятирічна дитина", - повідомили в адміністрації округу.

Стан інших постраждалих, доставлених в лікарню, поки не уточнюється. Всього на борту було 13 пасажирів і двоє пілотів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Канаді зазнав аварії пасажирський літак.