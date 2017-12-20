У Китаї завершилось будівництво найбільшого у світі мосту (відео)
10:54, 20 грудня 2017Світ
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Загальна довжина рекордного мосту 55 кілометрів, із урахуванням підводного майже 7-ми кілометрового тонелю.
У Китаї завершили будівництво мосту між Гонконгом, Чжухаєм та Макао. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Працювати над проектом почали 15 років тому, саме будівництво стартувало 2009-го. На все витратили понад 14 мільярдів доларів. Чверть суми дала держава, решту - банки.
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Загальна довжина рекордного мосту 55 кілометрів, із урахуванням підводного майже 7-ми кілометрового тонелю.
Тепер шлях, на який раніше витрачалось більше 3-х годин можна подолати лише за 30 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї запустили найбільшу в світі плавучу фотоелектростанцію.
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