У Китаї завершилось будівництво найбільшого у світі мосту (відео)

У Китаї завершили будівництво мосту між Гонконгом, Чжухаєм та Макао. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Працювати над проектом почали 15 років тому, саме будівництво стартувало 2009-го. На все витратили понад 14 мільярдів доларів. Чверть суми дала держава, решту - банки.

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Загальна довжина рекордного мосту 55 кілометрів, із урахуванням підводного майже 7-ми кілометрового тонелю.

Тепер шлях, на який раніше витрачалось більше 3-х годин можна подолати лише за 30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї запустили найбільшу в світі плавучу фотоелектростанцію.