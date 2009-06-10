37 іноземних туристів постраждали в ДТП в Аргентині

Щонайменше 37 іноземних туристів із Чилі, США, Канади, Франції, Німеччини, Великобританії та Ірландії поранені внаслідок ДТП в Аргентині.

Про це повідомив координатор аргентинської служби порятунку Хуан Карлос МЕНИЧЕТТІ, передає РІА “Новости”.

За його словами, трагедія сталася на автодорозі номер 66, коли чилійський автобус із іноземними туристами повертався з аргентинського міста Сальто в Чилі.

За попередніми даними, ДТП сталося з вини водія легкового автомобіля, який при обгоні вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху. Водій автобуса, щоб уникнути зіткнення, різко повернув праворуч, у результаті чого автобус перекинувся. Поранених туристів доправили до госпіталю міста Жужуй.