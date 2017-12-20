Росія приховує справжні причини Смоленської катастрофи - МЗС Польщі

Чим довше Росія буде перетримувати уламки літака Ту-154М, тим більше дає підстави для підозр, що у неї є щось на совісті, що вона приховує справжні причини цієї катастрофи. Про це сказав в ефірі телеканалу TVP1 міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає Польське радіо.

Читайте такожМіністр оборони Польщі заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістюОчільник польської дипломатії прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який під час прес-конференції минулого тижня сказав, що на борту Ту-154М вибухів не було. «Якщо в літаку були вибухи – літак звідки летів, з Москви? З Варшави – це означає, що там її підклали (вибухівку – ред). Чи туди проникли російські агенти і підклали вибухівку, чи як? Шукайте у себе», - сказав Путін. Він додав: «Не було жодних вибухів. Все це вивчено експертами і з польської сторони, і з російської».

Ващиковський відзначив, що ця позиція Польщі відома вже багато років. «Ми чесно відповідаємо Росії: чим довше перетримуєте уламки, чим довше не хочете співпрацювати під час слідства, аби прояснити причини катастрофи, тим більше даєте підстави для підозр, що у вас щось на совісті, що та катастрофа виглядала значно інакше, ніж представлено у доповіді Міждержавного авіаційного комітету (МАК), і що ви приховуєте справжні причини цієї катастрофи. Це наша позиція», - сказав польський міністр.

Він підкреслив, що для вивчення причин авіакатастрофи «потрібно отримати уламки літака та спробувати скласти їх знову». «Без можливості відбудови літака цю катастрофу не вдасться відтворити, не вдасться дізнатися її причини», - сказав Ващиковський.

На думку глави МЗС Польщі, президент Росії «добре про це знає». «Перетримування уламків літака протягом понад 7 років викликає певні запитання - чому росіяни це роблять», - сказав міністр.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року президентський авіалайнер Ту-154М Повітряних сил Польщі виконував рейс Варшава-Смоленськ, але при заході на посадку на аеродром Смоленськ-Північний в умовах сильного туману лайнер зіткнувся з деревами, впав на землю і повністю зруйнувався. Загинули всі 96 людей, які перебували на його борту - у тому числі президент Польщі Лех Качиньський, його дружина Марія Качиньська, а також відомі польські політики, майже все вище військове командування, громадські та релігійні діячі.