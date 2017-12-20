Єврокомісія вирішила впровадити санкції проти Польщі

Європейська комісія прийняла рішення розпочати процедуру впровадження санкцій щодо Польщі, передбачену ст.7 Трктату про Европейський Союз (визнання Радою ризику серйозного порушення державою-членом ЕС цінностей Союзу).

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Про таке рішення заявив заступник голови Комісії Франс Тіммерманс, підкреслюючи, що ЄС дасть Польщі три місяці для впровадження рекомендацій, що стосуються верховенства права. Про це повідомляє PAP з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі.

Згідно зі статтею Трактату після прийняття відповідного рішення Єврокомісією Рада Європи може призупинити деякі права держави-члена ЕС, передбачені Трактатом, включаючи право голосу у Раді Європи представника країни.

«Ми завжди готові до діалогу – під час останнього європейського саміту прем’єр Матеуш Моравєцький підтвердив наше бажання продовження діалогу на найвищому рівні з Комісією, яке позитивно одізвалося з іншої сторони. Розраховуємо, що в найближчий час зможемо представити нашу позицію безпосередньо і відкрито», - розповіли виданню у відділі комунікації МЗС.

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Міністерство зазначає, що польський уряд веде діалог з ЄС в дусі доброї волі і підтримує декларацію про готовність ознайомлення представників Європейської Комісії з усіх аспектів законодавчого процесу, пов'язаний з реформою польських судової системи.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на суперечливі закони про Верховний суд і Національну раду суддів. Схвалення цих законів польським парламентом викликало масові протести всередині Польщі та критику за кордоном.

25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, ухвалених парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.