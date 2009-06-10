Італійка, яка запізнилася на літак A330, загинула в автокатастрофі

Літня італійка, яка запізнилася на декілька хвилин на літак A330 авіакомпанії Air France, який упав в океан, загинула в автокатастрофі, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на агентство АНСА.

Жінка і її чоловік проводили відпустку в Бразилії, звідки благополучно повернулися на борту літака, який вилетів трохи пізніше за нещасливий рейс. Проте неприємності пари почалися вже після приїзду до Європи. Вони не впоралися з управлінням на автостраді, що сполучає Мюнхен і італійський Бреннеро. Врятувати жінку не вдалося.

Літак авіакомпанії Air France вилетів 1 червня з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро і повинен був приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля. Зв`язок з літаком був втрачений через чотири години після вильоту, коли лайнер йшов над Атлантикою.