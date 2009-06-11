У Франції заборонили відключати інтернет за незаконне скачування

Конституційна рада Франції опротестувала антипіратський закон, згідно з яким користувачів, що незаконно викачують файли за допомогою файлообмінних мереж, пропонувалося відключати від інтернету на строк до одного року. Про це повідомляє AFP.

Рада дійшла висновку, що вільний доступ до засобів комунікації є невід`ємним правом людини, і лише суд в індивідуальних випадках може перекрити людині доступ до інтернету. Закон, запропонований президентом Ніколя Саркозі, був визнаний таким, що не відповідає нормам, прописаним у конституції Франції.

Опозиційна Соціалістична партія Франції звернулася до Конституційної ради з проханням дати свою оцінку законові після того, як в травні його схвалив французький парламент.

Законопроект у Франції підтримував не тільки голова держави, а й представники музичної індустрії та кінематографа, які найбільше потерпають від незаконного скачування файлів. Ухваленню закону протистояли споживчі організації, представники інтернет-спільноти та "ліва" опозиція.

Конституційна рада Франції багато в чому є аналогом Конституційних судів в інших країнах. Зокрема, вона може винести думку про неконституційність закону, що перебуває в опрацюванні або не набув законної чинності.

Лента.ру