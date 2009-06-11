Грузинський опозиціонер звернувся до Обами

Один з лідерів грузинської опозиції, колишній міністр закордонних справ Грузії Саломе ЗУРАБІШВІЛІ закликає Президента США Барака ОБАМУ напередодні переговорів з Росією не забувати про Грузію і підтримати демократію в країні.

Про це йдеться у зверненні С.ЗУРАБІШВІЛІ до Президента США, текст якого передано УНІАН.

“Грузія не повинна бути ні забутою, ні відданою в жертву відновленому діалогу з Москвою, її також не потрібно лише підтримувати і захищати без зворотного внеску через демократію та діалог стабілізувати ситуацію на Кавказі”, - зазначається у зверненні.

За словами С.ЗУРАБІШВІЛІ, нинішнє керівництво Грузії стало деструктивним елементом, який загрожує стабільності як у самій Грузії, так і в цілому регіоні. Вона вважає, що стабільність Грузії напряму пов’язана зі здатністю примирення народу Грузії з керівництвом, без чого, на думку лідера опозиції, відбудеться лише поглиблення політичної кризи, що може призвести до вибухонебезпечної ситуації.

За словами колишнього міністра закордонних справ, Грузія при своєму сучасному керівництві все більше ізолюється від сусідів, збільшуючи свою слабкість, якою можуть скористуватися як націоналістичні сили у Вірменії для посилення тиску в Самцхе-Явахетинському районі, так і Росія, яка, як зазначається у зверненні, повністю використовує нездатність “дискредитованого керівництва Грузії захищати грузинські інтереси на світовій арені, не залежно від того, чи йдеться про Раду Безпеки ООН, чи про Женевські переговори (переговори щодо Абхазії та Південної Осетії, розпочаті після російсько-грузинської війни, яка сталася на початку серпня 2008 року – УНІАН)”.

Наприкінці свого листа С.ЗУРАБІШВІЛІ наголошує, що лише вільні вибори можуть дати можливість для приходу до влади нового керівництва, яке матиме довіру у людей. У зв’язку з цим вона висловлює переконання в тому, що США мають сприяти проведенню нових виборів та підтримувати такі демократичні інститути, як вільні мас-медіа та незалежність суддів.