Лісові пожежі в Каліфорнії стали найбільшими за всю історію спостережень

Лісові пожежі в Каліфорнії, які охопили понад 100 тисяч гектарів, стали найбільшим подібним стихійним лихом в штаті, починаючи з 1932 року. Про це повідомляє "Голос Америки".

Так звана пожежа «Томас» в південній Каліфорнії почалася 4 грудня і вже залишила після себе понад 110 тисяч гектарів випаленої землі.

За словами представників пожежної охорони, понад 2800 пожежників продовжують боротися з вогнем. Один з пожежників загинув, жертвою стихії став один із місцевих жителів.

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«Томас» знищив понад тисячу різних споруд і приніс збитків на суму понад 177 млн доларів.

До «Томаса» найбільшою лісовою пожежею в Каліфорнії вважалася пожежа «Кедр» 2003 року, в результаті якої вигоріло понад 110 тисяч лісових угідь.

Посадові особи пожежної охорони кажуть, що до 1932 року, можливо, траплялися і більш масштабні пожежі, але тоді їх класифікація не була настільки точною, як у наш час.