Помер відомий економіст, лауреат Нобелівської премії (фото)

Помер знаменитий американський економіст Мілтон Фрідман (Milton Friedman) - лауреат Нобелівської премії 1976 року.

Фрідман, повідомляє Reuters, помер у четвер вранці у віці 94 років від серцевої недостатності в одній з лікарень Сан-Франциско.

Мілтон Фрідман вважався одним із засновників так званої "чиказької школи" в економіці. У своїй програмній праці "Капіталізм і свобода", виданій у 1962 році, Фрідман обгрунтував необхідність скоротити до мінімуму втручання держави в ринкову економіку. Спроби держави симулювати споживчий попит і створити нові робочі місця, вказував Фрідман, ведуть лише до зростання інфляції і ослаблення економіки. Фрідман також був прихильником монетаризму, що відстоює необхідність жорсткого контролю за грошовою масою на ринку.

Серед прихильників економічних ідей Фрідмана, повідомляє Reuters, свого часу були прем`єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер і президент США Рональд Рейган. Пропагований Фрідманом принцип був прийнятий на озброєння Міжнародним валютним фондом.

За свою багаторічну кар`єру Мілтон Фрідман написав близько 20 книг, багато з них в співавторстві з іншими економістами. Декілька років він був постійним ведучим колонки в журналі Newsweek, а потім телепрограми на одному з американських телеканалів.

Фрідман був володарем найпрестижнішої в світі премії за наукові досягнення - Нобелівської. У 1976 році премія у сфері економіки була присвоєна Фрідману за праці з дослідження споживчої функції - він довів вплив довгострокової оцінки поточного доходу економічними агентами на економічні процеси.

Лента.ру