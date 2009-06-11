Віктора Черномирдіна звільнено з посади Посла РФ в Україні
19:01, 11 червня 2009Світ
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Медведєв підписав указ
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ своїм указом звільнив Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайті Д.Медведєва.
Цим же указом В.Черномирдін призначений радником Президента РФ, на нього покладені обов`язки спеціального представника Президента з питань економічної співпраці з державами - учасниками Співдружності Незалежних Держав.
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