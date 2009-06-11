НАТО значно скоротить свою присутність у Косові
19:13, 11 червня 2009Світ
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До рівня «стримувальна присутність»
НАТО значно скоротить свою присутність у Косово.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.
У своєму рішенні міністри, зокрема, відзначили позитивний розвиток ситуації протягом тривалого періоду часу.
Згідно із сьогоднішнім рішенням, перетворення сил KFOR у так звану “стримуючу присутність” відбуватиметься поетапно і з обов’язковим урахуванням ситуації в регіоні.
Водночас, міністри оборони НАТО зазначили, що сили KFOR залишатимуться у регіоні відповідальними за безпеку стільки часу, скільки це буде необхідно для реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1244.
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