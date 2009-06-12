Дипломати легко "вирахували", хто змінить Черномирдіна

Віктор Черномирдін підтвердив інформацію про свою відставку з посади Посла Російської Федерації в Україні. "Моє перебування тут закінчується, але я не шкодую про проведені в Україні роки... Дякую вам за все!" – заявив він учора ввечері в Києві на прийомі з нагоди Дня Росії.

Віктор Черномирдін, якому 9 квітня виповнився 71 рік, був найстаршим за віком і за часом акредитації в Україні головою іноземного посольства. На цій посаді він працював рівно вісім років, порушивши тим самим правило регулярної ротації голів дипломатичних представництв, пише "КоммерсантЪ".

"Віктор Степанович працював би й далі, але завадили об`єктивні причини. Він доволі серйозно захворів, до того ж позначається поважний вік. У певні періоди це навіть заважало йому виконувати обов`язки посла", – сказав журналістам співрозмовник в дипломатичних колах.

Джерела газети стверджують, що Черномирдін подав у відставку ще взимку, і в Кремлі планували задовольнити його заяву раніше. "Зміні посла завадила історія з нотою, яку Черномирдіну вручив голова МЗС Володимир Огризко. У цій ситуації Кремль не міг звільнити посла, оскільки це виглядало б як згода з претензіями України", – вважає один з них.

Передбачається, що місце посяде заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, який займається взаєминами з Україною. Ці дані підтвердили джерела як в українському, так і в російському МЗСах.

"Посол в Україні – це дуже серйозно і престижно, тож для Карасіна ця посада буде не пониженням, а, можливо, навіть підвищенням на посаді. До того ж Григорій Борисович і сам висловлював бажання поїхати до Києва", - повідомив один з дипломатів.

Офіційна Москва ще не направила до Києва запит на агреман. Утім, побоювань щодо цього немає – співрозмовники впевнені, що Київ дасть згоду на призначення. "Карасін буде ідеальною кандидатурою, враховуючи його досвід, напрям роботи в МЗС та вік (59 років.)", – сказав "Комерсантові" високопоставлений український дипломат.

Григорій Карасін на дипломатичній роботі з 1972 р. У 1992-1993 - начальник управління, департамент Африки і Близького Сходу, в 1993-1996 - директор департаменту інформації і преси, в 1996-2000 і з 2005 р. - заступник міністра, в 2000-2005 р. - посол Росії у Великій Британії.