Трамп назвав досьє про таємну змову із Росією "фальшивим"
17:32, 26 грудня 2017Світ
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Він додав, що цю «купу сміття» використовували як основу для розслідування його виборчої кампанії.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвав досьє про його таємну змову з Росією «фальшивим» і «оплаченим Гілларі Клінтон та Національним комітетом демократичної партії». Про це він написав у твіттері.
«ФБР за весь цей час так і не змогло обґрунтувати заяви, зроблені у досьє про таємну змову Трампа та Росії. Досьє заплямоване ФБР», – написав Трамп.
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Він додав, що цю «купу сміття» використовували як основу для розслідування його виборчої компанії.
Раніше Трамп розповів, що використання соціальних мереж є для нього єдиним способом "донести правду про себе".
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