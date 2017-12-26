Трамп назвав досьє про таємну змову із Росією "фальшивим"

Президент США Дональд Трамп назвав досьє про його таємну змову з Росією «фальшивим» і «оплаченим Гілларі Клінтон та Національним комітетом демократичної партії». Про це він написав у твіттері.

«ФБР за весь цей час так і не змогло обґрунтувати заяви, зроблені у досьє про таємну змову Трампа та Росії. Досьє заплямоване ФБР», – написав Трамп.

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Він додав, що цю «купу сміття» використовували як основу для розслідування його виборчої компанії.

Раніше Трамп розповів, що використання соціальних мереж є для нього єдиним способом "донести правду про себе".