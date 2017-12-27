ЦВК Росії взяв до розгляду документи Путіна для висунення кандидатом в президенти

Центральна виборча комісія Російської Федерації прийняла до розгляду документи чинного президента Володимира Путіна для висунення кандидатом на виборах глави держави у березні 2018 року. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Путін прибув особисто на подачу документів.

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Раніше Путін заявив, що має намір само висуватися на вибори. Пакет документів, що подаються до ЦВК кандидатом-самовисуванцем, має містити клопотання про реєстрацію ініціативної групи, заяву про згоду балотуватися, документи, що підтверджують біографічні дані, а також відомості про доходи та видатки, рахунки, вклади та цінні папери.

На етапі реєстрації самовисуванцям належить збирати підписи виборців на свою підтримку - не менш як 300 тис., причому на один регіон має припадати не більш як 7,5 тис. підписів.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив, що чинна влада в РФ не має конкурентів, і він має намір брати участь у виборах глави держави як самовисуванець.

Путін обіймав посаду президента Росії у період з 2000 по 2008 рік. З 2008 по 2012 рік він був прем'єр-міністром країни, а з 2012 року, після внесення змін до Конституції, був обраний президентом вже на шість років.

Президентські вибори в Росії заплановані на 18 березня 2018 року - день анексії українського Криму.