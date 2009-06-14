Українські моряки стали вигідною мішенню для піратів?

Дії українських політиків і представників влади під час звільнення екіпажа «Фаїни» підвищили вірогідність захоплення піратами українських моряків в майбутньому. Так прокоментували наслідки інциденту з «Фаїною» джерела «Дзеркала тижня» у спецслужбах.

В процесі звільнення моряків «Фаїни», на думку джерел, дії представників українського політикуму посприяли розростанню суспільної істерії і зіграли на користь піратам. Так, наприклад, йдеться про надмірну публічність контролю за перебігом операції зі звільнення співгромадян з боку президента, а також про гучну кампанію Партії регіонів України зі збору коштів для викупу моряків.

За словами експертів, все це продемонструвало, що для України викуп полонених став справою державного престижу і особистим зобов’язанням керівництва країни, що дозволило піратам підсилити свої позиції. У спецслужбах також не виключають, що такий статус інциденту підвищив вірогідність нових атак піратів на українських моряків.

За оцінками компетентних органів, українські моряки займають п’яте місце в світі серед екіпажів торгових кораблів і друге місце в світі за числом заручників, котрі щорічно потрапляють до рук морських піратів.

При цьому Україна, на думку джерел, не в змозі провести повноцінну силову операцію зі звільнення своїх громадян з полону вдалині від своїх кордонів. Причиною є як відсутність необхідного законодавчого регулювання для проведення таких операцій за кордоном, так і брак фінансових ресурсів для доставки спецназівців і створення для них операційних баз за кордоном.

Зокрема, оснащення підрозділу українського спецназу для операцій в Індійському океані обійдеться, за даними джерел, у 6 мільйонів доларів. Спорядження корабля для перевезення спецпідрозділу та інші засоби для проведення подібної спецоперації вимагають значних фінансових ресурсів в розмірі ще 22 мільйонів доларів.