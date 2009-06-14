Опозиція звинуватила Саакашвілі у продажу залізниці Росії

Грузинська опозиція в особі лідера руху "Нові праві" Давида Гамкрелідзе звинуватила Михайла Саакашвілі в тому, що той продав Росії залізницю.

Виступаючи на мітингу перед будинком парламенту Грузії, Гамкрелідзе заявив: "Який ще злочин має вчинити перша особа країни? Поділено території, стратегічні об`єкти продано Росії... "Заслуга" Саакашвілі в тому, що країна втратила інвестиції".

Гамкрелідзе також зазначив, що договір про продаж ще не підписаний, і це пов`язано з тим, що в Тбілісі тривають акції протесту.

Як зазначає агентство, нещодавно в ЗМІ з`явилася інформація про те, що до Грузії прибуде глава “Российских железных дорог” Володимир Якунін; однією з можливих тем візиту називався в тому числі й продаж залізниці. Представники ТОВ "Грузинська залізниця", втім, спростували дані про запланований візит Якуніна.

Лента.ру