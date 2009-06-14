Білорусь і Узбекистан не ввійшли до військового союзу ОКДБ

Лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) підписали угоду про створення Колективних сил оперативного реагування (КСОР), передає РБК. Під документом немає підписів Білорусі і Узбекистану. Проте, як заявив президент РФ Дмитро Медведєв, він не бачить у цьому нічого драматичного. "Ми готові до того, щоб наші партнери, які ці документи поки не підписали, кінець кінцем, подумавши і оцінивши ситуацію, вийшли на їх підписання. Я маю на увазі і Узбекистан, у якого є певні сумніви, але який не закрив для себе цей шлях. Президент Узбекистану сказав, що думатиме над низкою питань, і ми повернемося до обговорення цієї теми", - сказав Д.Медведєв. "Білорусь, на сьогоднішньому саміті відсутня, але ми сподіваємося, що вона повернеться до переговорів і прийме рішення про участь у КСОР. Тим більше і та, й інша країна до цього підтримали створення КСОР", - відзначив президент РФ, передає телеканал "Россия".

Сьогоднішній саміт проходить без участі Білорусі, тимчасове головування в ОДКБ передане Росії. Раніше сьогодні МЗС Білорусі повідомив, що країна не має наміру брати участь в сьогоднішніх засіданнях у зв`язку з "дискримінаційною" забороною на ввезення до Росії білоруської молочної продукції.