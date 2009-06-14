Катастрофу лайнера Air France пояснили "збігом різних обставин"

18:16, 14 червня 2009
Світ
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Однієї причини бути не може?

Катастрофа лайнера Airbus A330-200 над Атлантикою була викликана "збігом різних обставин", заявив генеральний директор концерну EADS, чиїм підрозділом є виробник лайнера, Луї Галлуа. "Для такої події не може бути однієї причини", - сказав Л.Галлуа, повідомляє РБК з посиланням на АР.

У свою чергу, глава Airbus Том Ендерс відзначив, що лайнери A330 - "одні з найбезпечніших і ефективніших у світі літаків, які коли-небудь надходили в комерційну експлуатацію".

Причини падіння пасажирського лайнера Airbus в Атлантичний океан 1 червня ц.р. досі не розгадані. Основною версією є несправність зовнішніх датчиків швидкості (так званих трубок Піто), через яку бортовий комп`ютер міг одержувати помилкові швидкісні показники.

1 червня 2009р. літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, який виконував рейс 447 з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник з екранів радарів біля берегів Бразилії. Літак потрапив у зону турбулентності, став посилати численні сигнали про несправності. В аеропорту до останнього моменту сподівалися, що у літака просто вийшли з ладу засоби зв`язку. Проте після того, як у призначений час літак не приземлився в аеропорту, авіакомпанія офіційно оголосила про зникнення свого лайнера. Уламки літака були виявлені лише декілька днів по тому. На борту літака знаходилися 228 осіб.

 

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