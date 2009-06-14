Влада Ірану закрили тегеранське бюро телекомпанії Al-Arabiya

Влада Ірану закрила тегеранське бюро арабської телекомпанії Al-Arabiya, яка висвітлює післявиборні виступи іранської опозиції. Як повідомила телекомпанія на своєму сайті, її служба в Тегерані закрита на один тиждень за розпорядженням Міністерства інформації Ірану. Влада не надала офіційного пояснення для свого рішення.

Нагадаємо, 12 червня ц.р. в Ірані пройшли президентські вибори, на яких перемогу отримав чинний президент Махмуд Ахмаді Нежад. Його основний суперник - опозиціонер-реформіст Мір Хосейн Мусаві - заявив, що результати голосування були підтасовані. Його прихильники вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості. Напередодні в Тегерані були зафіксовані зіткнення протестуючих з поліцією, а вночі кілька десятків опозиціонерів були арештовані. Сьогодні обстановка на вулицях Тегерана в цілому спокійна.

Телекомпанія Al-Arabiya повідомляла, що в результаті зіткнень з поліцією загинули троє прихильників опозиції.

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