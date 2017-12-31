Внаслідок стрілянини біля Красної площі в Москві тяжко поранено двох людей

Невідомий відкрив стрілянину в 300 м від Червоної площі, повідомили в управлінні МВС по Москві. «Близько 22:32 надійшло повідомлення про конфлікт за адресою: Микільська вулиця, 15, будівля 1, передає kommersant.ru. За попередніми даними між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий імовірно з невстановленої вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам, з місця зник», - сказав черговий офіцер. Постраждалі направлені до лікарні.

Читайте такожУ Москві внаслідок наїзду автобуса на зупинку постраждало троє людей (фото, відео)Джерело в правоохоронних органах уточнило, що за цією адресою знаходиться бар. «Не виключено, що конфлікт почався під впливом алкоголю. Ця інформація перевірятися», - сказав він.

За інформацією інших ЗМІ, стрілянина сталася в ресторані Wine & Crab. Очевидці розповіли, що біля дівчини і хлопця, які там відпочивали, «крутився» якийсь чоловік, потім він несподівано почав стріляти. Дівчина отримала серйозні травми обличчя. Її стан, як і стан її супутника, оцінюється як важкий. За непідтвердженими даними, є ще один постраждалий.