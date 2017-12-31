Наступний рік може принести найбільшу гуманітарну катастрофу з часів Другої світової - ЗМІ

2018 рік може стати часом, коли відбудеться найбільша гуманітарна криза з часів закінчення Другої світової війни. З таким застереженням виступив секретар міжнародного розвитку Великобританії Пенні Мордаунт, пише The Telegraph.

Читайте такожВ Ємені від холери вже померли 115 людей, тисячі хворихНасамперед мова йде про голод і конфлікти в Ємені, Південному Судані та Бірмі.

Так, у 2017 році від голоду страждало понад 20 млн осіб, але наступний ризикує стати ще гіршим.

У Британії, зокрема, мають намір збільшити фінансування гуманітарних програм. В цьому році допомогу отримували в Нігерії, Сомалі та острови Карибського басейну.