Трамп про допомогу Пакистану від США: вони відповідали тільки брехнею і шахрайством

Президент США Дональд Трамп назвав «дурістю» багатомільярдні перекази Пакистану за останні 15 років з боку США.

«США нерозумно перевели Пакистану понад $33 млрд допомоги за останні 15 років, а вони відповідали нам тільки брехнею і шахрайством, думаючи, що наші лідери — ідіоти», — написав Трамп в твіттері.

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Американський лідер підкреслив, що Пакистан «надає притулок терористам, за якими ми полюємо в Афганістані, і майже не надає допомогу».

«Досить!» — підсумував Трамп.

У серпні минулого року Трамп заявив, що «Пакистан часто надає притулок агентам хаосу, насильства і терору».