Трамп про допомогу Пакистану від США: вони відповідали тільки брехнею і шахрайством
18:29, 01 січня 2018Світ
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Американський лідер підкреслив, що Пакистан "надає притулок терористам".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвав «дурістю» багатомільярдні перекази Пакистану за останні 15 років з боку США.
«США нерозумно перевели Пакистану понад $33 млрд допомоги за останні 15 років, а вони відповідали нам тільки брехнею і шахрайством, думаючи, що наші лідери — ідіоти», — написав Трамп в твіттері.
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Американський лідер підкреслив, що Пакистан «надає притулок терористам, за якими ми полюємо в Афганістані, і майже не надає допомогу».
«Досить!» — підсумував Трамп.
У серпні минулого року Трамп заявив, що «Пакистан часто надає притулок агентам хаосу, насильства і терору».
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