Трамп згадав "брехливі ЗМІ" у своєму новорічному привітанні
14:19, 01 січня 2018Світ
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Він також зазначив, що Америка "стає знову великої" швидше, ніж очікувалося.
Президент США Дональд Трамп REUTERS
Президент США Дональд Трамп написав в "Твіттері" привітання з Новим роком, у якому побажав щастя і здоров'я своїм друзям, ворогам і «брехливим ЗМІ».
Читайте такожТрамп розповів про бідність пошти США «Наша країна швидко стає сильнішою і розумнішою, я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть найбільш безчесним брехливим ЗМІ щастя і здоров'я», - написав американський президент.
As our Country rapidly grows and stronger smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017
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