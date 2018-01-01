Трамп згадав "брехливі ЗМІ" у своєму новорічному привітанні

14:19, 01 січня 2018
Світ
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Він також зазначив, що Америка "стає знову великої" швидше, ніж очікувалося.

Президент США Дональд Трамп REUTERS

Президент США Дональд Трамп написав в "Твіттері" привітання з Новим роком, у якому побажав щастя і здоров'я своїм друзям, ворогам і «брехливим ЗМІ».

Читайте такожТрамп розповів про бідність пошти США «Наша країна швидко стає сильнішою і розумнішою, я хочу побажати всім моїм друзям, прихильникам, ворогам, ненависникам і навіть найбільш безчесним брехливим ЗМІ щастя і здоров'я», - написав американський президент.

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Теги: #трамп брехливі змі#трамп привітання