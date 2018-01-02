Польща заявила про готовність приймати біженців з України, але не з мусульманських країн

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова приймати біженців з України, але не з мусульманських країн. Він підкреслив, що сформульована ще до виборів позиція правлячої партії залишається незмінною, і Польща не буде приймати «мігрантів з Близького сходу і Північної Африки», передає Польське радіо.

Читайте також2017 року кількість мігрантів, які намагалися дістатися Європи через Середземне море, зменшилась удвічі - ООН «На східних кордонах Європейського союзу ми надзвичайно сильно беремо участь в зниженні напруги, взяли вже кілька десятків, а може, кілька сотень тисяч біженців з України. Мінімум кілька десятків тисяч з них прибули з регіонів, охоплених війною», - сказав Матеуш Моравецький.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в Європі почалася міграційна криза, в результаті якої країнам ЄС довелося прийняти близько 2,5 млн біженців. Брюссель ввів для європейських держав квоту на прийом мігрантів, проте не всі держави - зокрема, Польща, Словаччина, Угорщина - погодилися її виконувати. У відповідь глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пригрозив цим країнам санкціями.