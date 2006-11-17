Саакашвілі позбавився рейтингового суперника?

Прем`єр-міністр Грузії Зураб Ногаїделі підтвердив факт відставки Іраклія Окруашвілі з посади голови Міністерства економічного розвитку країни. "Скажімо прямо, для мене і президента це було повною несподіванкою. Він (І.Окруашвілі) надіслав мені заяву про відставку, не назвавши причину", - сказав журналістам прем`єр.

Тим часом для частини депутатів з парламентської опозиції Грузії ця відставка була очікуваною. Зокрема, за словами одного з лідерів опозиційної парламентської фракції "Демократичний фронт" Звіада Дзідзігурі: "І.Окруашвілі подав у відставку тому, що зрозумів: М.Саакашвілі його позбавився, як від рейтингового політика, і лише тому перевів його з посади голови Міноборони на посаду міністра економічного розвитку". (Сім днів тому Іраклій ОКРУАШВІЛІ був звільнений з посади міністра оборони і призначений міністром економічного розвитку. - УНІАН).

Його колега по фракції Каха Кукава додав, що, "на відміну від президента Грузії, І.Окруашвілі - людина слова, і у нього є самолюбство". Депутат нагадав, що І.Окруашвілі пообіцяв зустріти новий 2007 р. в Цхінвалі, але президент не дав йому цього зробити і усунув з посади міністра оборони. Хоча, наголосив К.Кукава, президент обіцяв, що І.Окруашвілі очолюватиме Міністерство оборони доки не будуть врегульовані конфлікти з Абхазією і Південною Осетією.

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