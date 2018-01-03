В Італії внаслідок потрійної ДТП загорівся бензовоз: загинуло 6 осіб (відео)
Серед загиблих було двоє дітей.
В Італії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок і легкового автомобіля загинули шестеро людей.
Серед загиблих було двоє дітей, повідомляє видання ANSA.
За інформацією видання, легковий автомобіль з французькими номерами вдарився в бензовоз, після чого в "легковик" врізалася вантажівка, що перевозила зерно.
"У результаті зіткнення, вантажівка, яка перевозила паливо, загорілася, внаслідок чого 5 осіб (двоє дітей і троє дорослих) - водій і пасажири легкового автомобіля і водій зерновозу померли на місці. Водій бензовоза залишився живим", - йдеться у повідомленні.
Поліція встановила особу водія легковика, ним виявився громадянин франціїї.
Як повідомляв УНІАН, у Перу в результаті падіння автобуса зі стометрової висоти в прірву загинули щонайменше 36 людей.