Жахлива ДТП в Перу: автобус впав у прірву, загинули десятки людей (фото)

У Перу в результаті падіння автобуса зі стометрової висоти в прірву загинули щонайменше 36 людей.

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Аварія сталася в районі Пасамайо на півночі від столиці Перу міста Ліма на ділянці гірської дороги, відомій як "Поворот диявола" (Curva del Diablo). Автобус їхав до Ліми з Гуачо, приблизно в 130 км від столиці.

Міністр охорони здоров'я країни повідомив про шістьох людей, яких вдалося витягти і відправити до лікарні, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Представник міністерства транспорту повідомив, що в автобусі було близько 50 пасажирів.

Дорога, на якій сталася трагедія, вважається однією з найнебезпечніших в країні.

Міністр транспорту країни Діно Ескудеро заявив, що розпочато розслідування ДТП, але схоже, що автобус зіткнувся з іншим транспортним засобом, через що водій не впорався з керуванням, і автобус полетів у прірву.

Місцеві журналісти кажуть, що дорожні події такого роду в Перу трапляються досить часто. За офіційними даними, в 2016 році 493 людини загинули в 3800 аваріях.