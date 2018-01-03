Естонія на честь 100-річчя випустить поштову марку із срібла

Поштова служба Естонії (Omniva) до сторіччя Естонської Республіки випустить унікальну поштову марку з чистого срібла.

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби, пише Європейська правда.

Срібна марка із зображенням великого герба Естонії буде випущена 22 лютого. Номінальна вартість марки розміром 28 x 38 мм і вагою 1,2 грама - 10 євро.

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Кожна марка буде упакована в прозору захисну пластикову капсулу. Перші дві сотні ювілейних марок будуть також упаковані і в подарункову коробку. Срібна марка вийде обмеженою тиражем.

"Це перша в Естонії поштова марка з чистого срібла, і оскільки час її виходу - 100-річчя Естонської Республіки - символічно, марка ідеально підходить в якості пам'ятного сувеніра як для самого себе, так і для подарунка", - йдеться в повідомленні.