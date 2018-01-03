У Данії вкрали найдорожчу пляшку горілки вартістю мільйон євро (фото)

У Копенгагені вкрали одну з найдорожчих у світі пляшок горілки, що привезли, за словами її власника, з Росії. Крадіжка сталася в барі Café 33, де виставлена колекція горілок, повідомляє данський телеканал TV2 у середу, 3 січня. Вартість пляшки оцінюється в 1,1 млн євро.

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Власник колекції Брайан Енгберг повідомив про крадіжку в поліцію. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографії імовірного злочинця, пише DW.

В інтерв'ю TV2 колекціонер розповів, що "позичив у Росії" пляшку близько півроку тому, вона не була застрахована. Пляшка виготовлена із застосуванням золота і срібла і прикрашена емблемою з автомобіля, що брав участь в ралі Монте-Карло в 1912 році, а також частиною його шкіряного сидіння.

Пляшка горілки була зроблена приватною компанією Dartz Motorz, яка базується в Латвії і спеціалізується на виробництві бронеавтомобілів. Dartz Motorz позиціонує себе як продовжувача традицій марки "Руссо-Балт", хоча сама компанія не є власником марки. Автомобілі під цією маркою стали випускатися на вагонобудівному заводі в Ризі 100 років тому. Кілька таких машин було поставлено російському імператорському двору.

Світову популярність "Руссо-Балт" придбав у 1910 році, коли головний інженер заводу Андре Нагель прийняв на машині участь в ралі Санкт-Петербург - Неаполь. Автомобіль пройшов дистанцію без єдиної поломки. Через рік Нагель виграв на "Руссо-Балт" ралі в Монте-Карло. З початком першої світової війни виробництво "Русо-Балта" було перенесено в Москву і Санкт-Петербург. Незабаром після революції 1917 року виробництво автомобілів було припинено.