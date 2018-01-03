У мережі показали "ядерну кнопку" на столі президента США (фото)
17:38, 03 січня 2018Світ
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На одному з фото зображено «ядерний чемоданчик», який співробітник Білого дому піднімає на борт номер один.
На одному з фото зображено «ядерний чемоданчик» / instagram
Колишній фотограф екс-президента США Барака Обами Піт Соуза опублікував у своєму інстаграмі архівні фото.
На одному з них зображено «ядерний чемоданчик», який співробітник Білого дому піднімає на борт номер один.
Наступною стала фотографія з загадковою червоною кнопкою на столі президента США. Поряд з нею стоїть табличка з написом «Важкі рішення даються з великими труднощами».
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