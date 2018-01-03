У мережі показали "ядерну кнопку" на столі президента США (фото)

17:38, 03 січня 2018
Світ
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На одному з фото зображено «ядерний чемоданчик», який співробітник Білого дому піднімає на борт номер один.

На одному з них зображено

Колишній фотограф екс-президента США Барака Обами Піт Соуза опублікував у своєму інстаграмі архівні фото.

На одному з них зображено «ядерний чемоданчик», який співробітник Білого дому піднімає на борт номер один.

Наступною стала фотографія з загадковою червоною кнопкою на столі президента США. Поряд з нею стоїть табличка з написом «Важкі рішення даються з великими труднощами».

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Теги: #ядерна кнопка Трамп