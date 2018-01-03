В Ірані оголосили про закінчення "смути" і поразку демонстрантів

19:44, 03 січня 2018
Світ
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Командувач Корпусом вартових Ісламської революції заявив, що в Ірані скінчився час смути.

Командувач Корпусом Вартових Ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі оголосив про припинення антиурядових акцій протесту в Ірані.

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"Сьогодні - день коли, припинилася смута", - заявив він ефірі іранського телебачення, передає Анадолу. За словами Джафарі, демонстранти зазнали поразки.

За словами командувача, через два дні після початку демонстрації набули політичного забарвлення, перетворившись в "осередки смути і безладдя". При цьому він звинуватив США, Ізраїль і Саудівську Аравію.

"Супротивники революції і підбурювачі, які причетні до акцій, затримані", - повідомив він.

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