В Ірані оголосили про закінчення "смути" і поразку демонстрантів

Командувач Корпусом Вартових Ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі оголосив про припинення антиурядових акцій протесту в Ірані.

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"Сьогодні - день коли, припинилася смута", - заявив він ефірі іранського телебачення, передає Анадолу. За словами Джафарі, демонстранти зазнали поразки.

За словами командувача, через два дні після початку демонстрації набули політичного забарвлення, перетворившись в "осередки смути і безладдя". При цьому він звинуватив США, Ізраїль і Саудівську Аравію.

"Супротивники революції і підбурювачі, які причетні до акцій, затримані", - повідомив він.