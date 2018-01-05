Українська модель потрапила в аварію в Лос-Анджелесі: дівчина у комі, її стан критичний

Українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга фотограф Наталія Кордано були госпіталізовані з важкими травмами після аварії в Лос-Анджелесі. Про це в Facebook повідомив один Кирило Дубровін.

За його словами, стан Кузьменко критичний – у неї зафіксували черепно-мозкові травми, переломи кісток обличчя і пошкодження внутрішніх органів.

"Новий рік почався з неприємної новини. Мої подруги потрапили в жахливу аварію. Одна з них Bambi Liz Kuzmenko. Вона дуже сильно постраждала, зараз стан критичний. Черепномозкові травми, переломи кісток обличчя, пошкоджена печінка, і багато іншого", - сказано в повідомленні.

Читайте такожЖахлива ДТП в Перу: автобус впав у прірву, загинули десятки людей (фото)

В коментарі до посту Дубровін додав, що модель перебуває в комі. Також відомо, що фотограф приходила до тями.

Як повідомляє Ktla.com внаслідок зіткнення позашляховика Mercedes і таксі Über Toyota Prius, в якому їхали Кузьменко і Кордано, постраждали шість осіб.

Раніше у Польщі перекинувся автобус, 28 осіб постраждали.