Українська модель потрапила в аварію в Лос-Анджелесі: дівчина у комі, її стан критичний
Таксі зіткнулося з позашляховиком, через аварію було госпіталізовано шість осіб.
Українська модель Єлизавета Кузьменко та її подруга фотограф Наталія Кордано були госпіталізовані з важкими травмами після аварії в Лос-Анджелесі. Про це в Facebook повідомив один Кирило Дубровін.
За його словами, стан Кузьменко критичний – у неї зафіксували черепно-мозкові травми, переломи кісток обличчя і пошкодження внутрішніх органів.
"Новий рік почався з неприємної новини. Мої подруги потрапили в жахливу аварію. Одна з них Bambi Liz Kuzmenko. Вона дуже сильно постраждала, зараз стан критичний. Черепномозкові травми, переломи кісток обличчя, пошкоджена печінка, і багато іншого", - сказано в повідомленні.
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В коментарі до посту Дубровін додав, що модель перебуває в комі. Також відомо, що фотограф приходила до тями.
Як повідомляє Ktla.com внаслідок зіткнення позашляховика Mercedes і таксі Über Toyota Prius, в якому їхали Кузьменко і Кордано, постраждали шість осіб.
Раніше у Польщі перекинувся автобус, 28 осіб постраждали.