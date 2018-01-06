В аеропорту Торонто зіткнулися два літаки (фото, відео)

У міжнародному аеропорту Торонто зіткнулися два літаки. Про це повідомляє CBC News.

У повідомленні сказано, що літаки зачепилися хвостом і крилом, в результаті чого сталося загоряння хвоста повітряного судна Sunwing Jet.

Відео опубліковане на YouTube Stan I.

За інформацією видання, пасажирів з літака авіакомпанії WestJet евакуювали. Всього на борту літака було 168 пасажирів і шість членів екіпажу.

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Інформації про постраждалих не надходило. На місце інциденту прибули аварійні служби. Відзначається, що в Канаді спостерігається аномально холодна погода, що ускладнює роботу наземних служб.

Раніше в аеропорту Стамбула зіткнулися два пасажирських літаки.