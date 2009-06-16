British Airways закликала 40 тисяч співробітників працювати безплатно
21:19, 16 червня 2009Світ
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Через збитки корпорації
British Airways закликала 40 тисяч своїх співробітників працювати безплатно через збитки корпорації.
Виконавчий директор цієї британської компанії Віллі ВОЛШ заявив, що звертається з цим проханням, оскільки компанія «бореться за виживання». Він хоче залишити своїх колег без зарплати на період від тижня до місяця, повідомляє Газета.ру з посиланням на Sky News.
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