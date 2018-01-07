В Індії внаслідок сходження лавин загинуло вже 17 осіб
Серед загиблих однорічна дитина та офіцер Організації прикордонних доріг.
В індійському штаті Джамму і Кашмір через сходження снігових лавин за останніми даними загинули вже 17 осіб, про це повідомляє Новое время з посиланням на видання Pune Mirror.
Читайте такожУ Австрії внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників
Повідомляєтся, що 17 осіб загинули внаслідок сходження лавини на трасу в окрузі Купвара в Джамму і Кашмір. Серед загиблих однорічна дитина та офіцер Організації прикордонних доріг.
Зазначається, що ще в одному інциденті через сходження лавини в районі міста Рамнагар у штаті Уттаракханд загинуло шість пасажирів міні-автобусу та ще 24 отримали травми.
Раніше повідомлялося, що у лютому минулого року в Афганістані через сходження лавини загинули понад 100 осіб.