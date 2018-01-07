Мей підтримала рішення Трампа на тлі виходу скандальної книги про його інтелект

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що президент США Дональд Трамп діє в інтересах своєї країни. Про це вона розповіла BBC.

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«Коли я спілкуюся з президентом Трампом, я бачу людину, який упевнений, що його рішення повністю відповідають інтересам США»,— сказала вона.

Таким чином Мей прокоментувала заяву автора книги «Вогонь і лють» Майкла Вулффа про інтелект Трампа.

Майкл Вольф, автор книги «Вогонь і лють: в Білому домі Трампа» в інтерв'ю радіо «Бі-бі-сі» заявив, що його книга може справити «ефект голого короля» і покласти край правлінню президента США Дональда Трампа.