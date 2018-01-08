Найбільший міжнародний аеропорт в США обмежив прийом рейсів через прорив водопроводу

Найбільший міжнародний аеропорт в США, імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, додатково обмежив прийом рейсів через прорив водопроводу в одному з терміналів.

Про це пише РБК з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту. Раніше число прибуваючих рейсів було скорочене через пасажирів, які накопичилися в аеропорту, і негоду.

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Згідно з повідомленням, прорив стався в четвертому терміналі. Спочатку прес-служба повідомила про затримання декількох рейсів через аварію. Пізніше стало відомо, що був обмежений прийом міжнародних рейсів.

«Прорив водопроводу в четвертому терміналі аеропорту імені Джона Кеннеді призвів до припинення обслуговування міжнародних рейсів в цьому терміналі. Пасажирам необхідно зв'язатися з їх авіакомпаніями для уточнення інформації про польоти», - йдеться в повідомленні.

У той же час, аварія не позначилася на відправленні міжнародних рейсів із аеропорту, зазначили в прес-службі.

Очевидці опублікували в Twitter відео з терміналу. На ньому видно, що частина будови виявилася затоплена, зі стелі ллється вода, а в приміщенні стоять клуби пари.

Water main break adds insult to injury at weather-plagued #JFK airport. Cascades of water flooded customs hall in Terminal 4. Customs closed, planeloads of people stuck on flights that already landed. Other flights diverted elsewhere. #abc7nypic.twitter.com/I5CUDEBPZ4 — Josh Einiger (@JoshEiniger7) January 7, 2018

У залі очікування через транспортний колапс, що виник, скупчився натовп пасажирів. При цьому працівники намагаються прибрати воду з підлоги.

Chaos at @JFKairport terminal 4 after water main break. Listen to passengers describe what happened: “It was just a madhouse. They were just like pushing people out. Nobody was moving. Everyone was confused." pic.twitter.com/Y9CdVQcCUX — CeFaan Kim (@CeFaanKim) January 7, 2018

Як повідомляє телеканал ABC7, нормальній роботі аеропорту перешкоджають також аномальні холоди. Через них порушено функціонування обладнання для вивантаження багажу.