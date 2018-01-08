Глава китайського бюро "Бі-бі-сі" звільнилася через різницю в зарплатах із чоловіками

Редакторка британської телерадіомовної корпорації «Бі-Бі-Сі» в Китаї Керрі Ґрейсі заявила про звільнення за власним бажанням із посади у Пекіні на знак протесту проти розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Рішення Ґрейсі є наслідком примусової публікації в 2017 році рівнів заробітної плати провідних співробітників «Бі-Бі-Сі». Оприлюднення цих даних показало, що дві третини серед найбільш високооплачуваних співробітників були чоловіками.

Керрі Ґрейсі, яка пропрацювала в британській телерадіомовній корпорації 30 років, заявила на особистому веб-сайті, що більше не може виконувати свою роботу на високому рівні, оскільки протистоїть керівництву в питанні оплати праці.

Грейсі вказала, що два з чотирьох міжнародних редакторів «Бі-Бі-Сі», обоє чоловіки, заробили щонайменше на 50% більше, ніж дві жінки на цих же посадах. Вона сказала, що прагне більше грошей для себе, але вимагає, щоб «Бі-Бі-Сі» дотримувалася англійського законодавства, вимагаючи рівної оплати за однакову роботу.

Представниця «Бі-Бі-Сі» підтвердила зобов’язання медіакорпорації щодо рівної оплати праці та заявила, що окрема доповідь про оплату співробітників на найвищому рівні буде видана в «не надто далекому майбутньому».