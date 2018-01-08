У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа (відео)

15:07, 08 січня 2018
Світ
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За даними телеканалу, причиною займання могло стати замикання електропроводки.

На місці працюють пожежні / скріншот

У Нью-Йорку на даху хмарочоса Трамп-тауер сталася пожежа. Про це повідомляє NBC.

На відеозаписах видно густий білий дим, що йде з даху хмарочоса, однак безпосередньо вогню не спостерігається.

За даними телеканалу, причиною займання могло стати замикання електропроводки.

На місці працюють пожежники. В результаті інциденту потерпілих немає. Сам Дональд Трамп під час пожежі в будівлі не перебував.

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Теги: #пожежа хмарочос Трампа