У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа (відео)

У Нью-Йорку на даху хмарочоса Трамп-тауер сталася пожежа. Про це повідомляє NBC.

На відеозаписах видно густий білий дим, що йде з даху хмарочоса, однак безпосередньо вогню не спостерігається.

За даними телеканалу, причиною займання могло стати замикання електропроводки.

На місці працюють пожежники. В результаті інциденту потерпілих немає. Сам Дональд Трамп під час пожежі в будівлі не перебував.