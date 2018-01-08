У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа (відео)
15:07, 08 січня 2018Світ
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За даними телеканалу, причиною займання могло стати замикання електропроводки.
На місці працюють пожежні / скріншот
У Нью-Йорку на даху хмарочоса Трамп-тауер сталася пожежа. Про це повідомляє NBC.
На відеозаписах видно густий білий дим, що йде з даху хмарочоса, однак безпосередньо вогню не спостерігається.
За даними телеканалу, причиною займання могло стати замикання електропроводки.
На місці працюють пожежники. В результаті інциденту потерпілих немає. Сам Дональд Трамп під час пожежі в будівлі не перебував.
Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP— TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018
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