Син Трампа прокоментував пожежу у хмарочосі батька
17:06, 08 січня 2018Світ
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Він похвалив міських пожежних, назвавши їх «справжніми героями».
Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Трамп-тауер / скріншот
Син президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в Трамп-тауер була невеликим спалахом електричного походження.
Він похвалив міських пожежних, назвавши їх «справжніми героями». Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Трамп-тауер, повідомляє журнал Time.
У відомстві заявили, що отримали виклик близько 7.00 8 січня.
На знімках з вертольота видно пожежників на даху будівлі і дим, що виходить з кута висотки. Ніяких даних про жертви немає.
У будівлі знаходяться люксові апартаменти та офіси.
Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку на даху хмарочоса Трамп-тауер сталася пожежа.
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