Син Трампа прокоментував пожежу у хмарочосі батька

Син президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в Трамп-тауер була невеликим спалахом електричного походження.

Він похвалив міських пожежних, назвавши їх «справжніми героями». Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Трамп-тауер, повідомляє журнал Time.

У відомстві заявили, що отримали виклик близько 7.00 8 січня.

На знімках з вертольота видно пожежників на даху будівлі і дим, що виходить з кута висотки. Ніяких даних про жертви немає.

У будівлі знаходяться люксові апартаменти та офіси.

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку на даху хмарочоса Трамп-тауер сталася пожежа.